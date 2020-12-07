Двое детей отравились угарным газом во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Во Львове в одной из квартир жилого дома отравились, вероятно, угарным газом три человека, двое из которых - дети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"6 декабря около 13:50 во Львове в квартире двухэтажного многоквартирного дома на улице Заводской, 41, отравились, вероятно, угарным газом 3 человека, в том числе 2 детей (2005 и 2019 годов рождения). Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения города Львова", - говорится в сообщении.
Указано, что квартира оборудована ПГ-4, газовой колонкой и газовым конвектором. До выяснения обстоятельств происшествия в квартире временно отключена подача газа к газовой колонке.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, супруги отравились угарным газом в Кировоградской области.