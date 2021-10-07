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У Львові стоматолог виготовляв туристам фейкові ПЛР-тести на COVID-19

У Львові стоматолог виготовляв туристам фейкові ПЛР-тести на COVID-19

Київ • УНН

 • 17763 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Львові судитимуть групу осіб за продаж туристам підроблених ПРЛ-тестів на Covid-19, які виготовляв місцевий стоматолог. Про це повідомили в пресслужбі Львівської обласної прокуратури, пише УНН.

Цитата:

“За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох мешканців Львова (ч.1, 3 ст. 358 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, турфірма надавала своїм клієнтам послугу — без проведення будь-яких лабораторних досліджень купити негативний ПЛР-тест на COVID-19. Вартість послуги становила 800 грн.

Їх, як вказано, виготовляв місцевий стоматолог, використовуючи реквізитні дані одного із львівських діагностичних центрів. Після цього він, представившись кур’єром, безпосередньо передавав їх покупцям.

Доповнення

До слова, українські прикордонники з 21 серпня виявили більш ніж 1100 недійсних COVID-сертифікатів.

Українські Національні Новини

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