У Львові стоматолог виготовляв туристам фейкові ПЛР-тести на COVID-19

Цитата:

“За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох мешканців Львова (ч.1, 3 ст. 358 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, турфірма надавала своїм клієнтам послугу — без проведення будь-яких лабораторних досліджень купити негативний ПЛР-тест на COVID-19. Вартість послуги становила 800 грн.

Їх, як вказано, виготовляв місцевий стоматолог, використовуючи реквізитні дані одного із львівських діагностичних центрів. Після цього він, представившись кур’єром, безпосередньо передавав їх покупцям.

Доповнення

До слова, українські прикордонники з 21 серпня виявили більш ніж 1100 недійсних COVID-сертифікатів.



