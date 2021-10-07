Во Львове стоматолог делал туристам фейковые ПЦР-тесты на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Во Львове будут судить группу лиц за продажу туристам поддельных ПРЛ-тестов на Covid-19, которые изготовлял местный стоматолог. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры, пишет УНН.
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"Под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры города Львова в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех жителей Львова (ч.1, 3 ст. 358 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, турфирма предоставляла своим клиентам услугу - без проведения каких-либо лабораторных исследований купить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Стоимость услуги составляла 800 грн.
Их, как указано, изготовлял местный стоматолог, используя реквизитные данные одного из львовских диагностических центров. После этого он, представившись курьером, непосредственно передавал их покупателям.
Дополнение
К слову, украинские пограничники с 21 августа обнаружили более 1100 недействительных COVID-сертификатов.