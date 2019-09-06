У Львові стартують міжнародні змагання зі стрільби з лука

Зазначається, що цей турнір є одним із найдавніших спортивних змагань, яке з 1964 року проводиться у Львові і є одним із найпрестижніших турнірів Європи та України зі стрільби з лука. Також він є одним із основних рейтингових змагань лучного сезону України 2019 року, який включений до міжнародного календаря Всесвітньої федерації стрільби з лука (WA).

Цьогоріч для участі у міжнародних змаганнях “Золота осінь 2019” заявлено рекордну кількість учасників — понад 280 спортсменів, які представлятимуть збірні команди Білорусії, Великої Британії, Грузії, Ізраїлю, Польщі, Узбекистану, США, 11 областей України та м. Київ.

Змагання проводяться серед таких вікових груп: дорослі спортсмени та кадети 2002 р.н. і молодші зі стрільби з лука (олімпійський лук) та юніори 1999 р.н. і молодші зі стрільби з лука (блочний лук).

Додається, що захід проводиться Міністерством молоді та спорту України за підтримки Львівської міської ради та сприяння Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, Федерації стрільби з лука України, організації фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України та Львівської обласної федерації стрільби з лука.

Урочисте відкриття змагань відбудеться 10 вересня о 13.30 год на стадіоні “Динамо” (вул. Янева, 10).

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Фінальна частина змагань буде проведена за міжнародними стандартами з використанням прямої он-лайн трансляції та мультимедійних засобів (світлодіодний екран, відеозйомка), специфічне облаштування місця проведення фіналів, що розпочнуться 14 вересня о 10:30 год. в історичному серці міста Львова — на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім.С.А.Крушельницької.

Важливою метою цих змагань, як визначає видання, є те, що місто Львів претендує на проведення ювілейного Всесвітнього конгресу World Archery 2021 року, який буде присвячений 90-річчю заснуванню Міжнародної федерації стрільби з лука, єдиної федерації з олімпійських видів спорту, яка була заснована на теренах нашої країни (FITA, 4 вересня 1931, м. Львів), що дасть змогу всім членам великої лучної родини доторкнутись до історії становлення могутньої федерації стрільби з лука, адже одне із засідань відбудеться саме у тому місці де була заснована FITA.

У програмі урочистостей Всесвітнього конгресу планується проведення фіналу Кубку світу зі стрільби з лука, який збере найкращих топових лучників світу за підсумками поточного лучного сезону.

Нагадаємо, українські дуети вибороли медалі Всесвітньої Універсіади-2019 в італійському Неаполі.