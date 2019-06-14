Директор “Арена-Львів”: зараз у Катарі будують таке поле, як у Львові

Загалом, за словами Майбороди, львівська “Арена” по праву носить титул “фартової”, оскільки, національна збірна не програла тут жодного свого матчу.

“Стадіон фартовий. Усі матчі, які проводила національна збірна на ньому, чоловіча, вони були успішними — жодного програшу.

Почалося все минулого року, тоді було підняте питання про те, де грати матч.

Матч із сербами був дуже важливим для збірної і для головного тренера збірної. Серби мають дійсно сильний склад — там гравці виступають у топових командах Бундесліги, і по складу збірна Сербії переважає збірну України. Якщо оцінювати професійно.

Головний тренер обрав Львів. Але ж треба грати на доброму газоні. Газон, який був на „Арені-Львів“, 8-й рік залишався незмінним, хоча покриття такого типу треба міняти через кожні 4-5 роки. Стан газону був не надто якісний. І постало питання про оновлення.

Спільними зусиллями було пролобійовано і вирішено. Спільними — це різного рівня були задіяні ті, хто хотів це зробити — від місцевих керівників, народних депутатів, Мінмолоді і спорту, за сприяння Української Асоціації футболу, рішенням КМУ — і, врешті решт, проголосовано ВР. Таким чином, були передбачені кошти у розмірі 7 млн грн на те, щоб здійснити заміну газону — капітальний ремонт на стадіоні”, — розповів він.

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За словами директора “Арени”, фірма, що виграла тендер на проведення робіт, дуже якісно зробила свою роботу.

“Крім цих 7 млн грн ще приблизно десь 2 млн грн треба було для підігріву поля, освітлення зверху”, — уточни він.

Про якість газону, каже Майборода, свідчать оцінки керівника національної збірної та самих гравців.

“Кращих технологій, ніж на цьому газоні в світі немає — один з найкращих, напевно. В Україні — це поки єдине ігрове поле, де проводяться офіційні матчі, також таке тренувальне поле є у Святошино під Києвом (його "Шахтар" собі збудував минулого року восени). Також, в Європі — друге. Перше поле такого плану було збудоване у Голландії. І, на скільки мені відомо, матчі наступного ЧС у Катарі проходитимуть саме на таких газонах”, — розповів Майборода.

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Щодо особливостей львівського газону, то він має штучну основу із якою трава переплітається своїм корінням, добре вкорінюється і створює міцне покриття.

“Земля звідти не летить і його можна навантажувати значно більше, ніж ті поля, що створенні по інших технологіях”, — уточнив він.

Насамкінець Майборода прокоментував гру української збірної з Сербією. Сказав, що гра була просто фантастичною.

“Я сам професійний спортсмен. Веслувальник, а не футболіст, але знаю спорт із середини, і футбол часто справедливо критикують за те, що там більше бізнесової складової, аніж спортивної, але, в даному випадку, — я щиро поважаю нашу збірну і тренера, бо вони проявили себе справжніми спортсменами, а не „заробітчанами“, і це дало результати. І так, наш газон цьому теж сприяв”, — сказав директор “Арени”.

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Як писав УНН, українська молодіжна збірна, обігравши команду Італії, виборола собі путівку на фінал ЧС.

А національна збірна, обігравши Сербію і Люксембург у кваліфікації Євро-2020, очолила групу В з 10 очками.