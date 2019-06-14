Директор "Арена-Львов": сейчас в Катаре строят такое поле, как во Львове

В целом, по словам Майбороды, львовская "Арена" по праву носит титул "фартовой", поскольку, национальная сборная не проиграла здесь ни одного своего матча.

"Стадион фартовый. Все матчи, которые проводила национальная сборная на нем, мужская, они были успешными - ни одного проигрыша.

Началось все в прошлом году, тогда был поднят вопрос о том, где играть матч.

Матч с сербами был очень важным для сборной и для главного тренера сборной. Сербы действительно имеют сильный состав - там игроки выступают в топовых командах Бундеслиги, и по составу сборная Сербии преобладает сборную Украины. Если оценивать профессионально.

Главный тренер выбрал Львов. Но нужно играть на хорошем газоне. Газон, который был на "Арене-Львов", 8-й год оставался неизменным, хотя покрытие такого типа надо менять через каждые 4-5 года. Состояние газона было не слишком качественным. И встал вопрос об обновлении.

Общими усилиями было пролоббировано и решено. Совместными - это разного уровня были задействованы те, кто хотел это сделать - от местных руководителей, народных депутатов, Минмолодежи и спорта, при содействии Украинской Ассоциации футбола, решением КМУ - и, наконец, проголосовано ВР. Таким образом, были предусмотрены средства в размере 7 млн грн на то, чтобы осуществить замену газона - капитальный ремонт на стадионе", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Средства на "Арену-Львов" нашел Павелко - Маркевич

По словам директора "Арены", фирма, выигравшая тендер на проведение работ, очень качественно сделала свою работу.

"Кроме этих 7 млн грн еще примерно где-то 2 млн грн нужно было для подогрева поля, освещения сверху", - уточнил он.

О качестве газона, говорит Майборода, свидетельствуют оценки руководителя национальной сборной и самих игроков.

"Лучших технологий, чем на этом газоне в мире нет - один из лучших, наверное. В Украине - это пока единственное игровое поле, где проводятся официальные матчи, также такое тренировочное поле есть в Святошино под Киевом (его "Шахтер" себе построил в прошлом году осенью). Также, в Европе - второе. Первое поле такого плана было построено в Голландии. И, насколько мне известно, матчи следующего ЧМ в Катаре будут проходить именно на таких газонах", - рассказал Майборода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Председатель львовского футбола рассказал о залоге успеха "сине-желтых"



Относительно особенностей львовского газона, то он имеет искусственное основание с которым трава переплетается своими корнями, хорошо укореняется и создает прочное покрытие.

"Земля оттуда не летит и его можно нагружать гораздо больше, чем те поля, что созданы по другим технологиям", - уточнил он.

Наконец Майборода прокомментировал игру украинской сборной с Сербией. Сказал, что игра была просто фантастической.

"Я сам профессиональный спортсмен. Гребец, а не футболист, но знаю спорт изнутри, и футбол часто справедливо критикуют за то, что там больше бизнес составляющей, чем спортивной, но, в данном случае, - я искренне уважаю нашу сборную и тренера, потому что они проявили себя настоящими спортсменами, а не "заробитчанами", и это дало результаты. И да, наш газон этому тоже способствовал", - сказал директор "Арены".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блохин прокомментировал победы украинского футбола: работа УАФ очень важна



Как писал УНН, украинская молодежная сборная, обыграв команду Италии, завоевала себе путевку на финал ЧМ.

А национальная сборная, обыграв Сербию и Люксембург в квалификации Евро-2020, возглавила группу В с 10 очками.