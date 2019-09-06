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Во Львове стартуют международные соревнования по стрельбе из лука

Во Львове стартуют международные соревнования по стрельбе из лука

Киев  •  УНН

 • 21754 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Во Львове на стадионе учебно-спортивной базы Львовской областной организации ФСО "Динамо" 9-14 сентября состоятся пятьдесят шестой Международные соревнования по стрельбе из лука "Золотая осень 2019", посвященные 50-летию участия львовских спортсменов в чемпионате мира. Об этом пишет "Гал-инфо" со ссылкой на Львовский городской совет, передает УНН.

Отмечается, что этот турнир является одним из древнейших спортивных соревнований, которое с 1964 года проводится во Львове и является одним из самых престижных турниров Европы и Украины по стрельбе из лука. Также он является одним из основных рейтинговых соревнований лугового сезона Украины 2019 года, который включен в международный календарь Всемирной федерации стрельбы из лука (WA).

В этом году для участия в международных соревнованиях “Золотая осень 2019” заявлено рекордное количество участников — более 280 спортсменов, которые будут представлять сборные команды Белоруссии, Великобритании, Грузии, Израиля, Польши, Узбекистана, США, 11 областей Украины и г.. Киев.

Соревнования проводятся среди таких возрастных групп: взрослые спортсмены и кадеты 2002 г.р. и моложе по стрельбе из лука (олимпийский лук) и юниоры 1999 г.р. и моложе по стрельбе из лука (блочный лук).

Добавляется, что мероприятие проводится Министерством молодежи и спорта Украины при поддержке Львовского городского совета и содействия Львовской областной государственной администрации, Львовского областного совета, Федерации стрельбы из лука Украины, организации физкультурно-спортивного общества “Динамо” Украины и Львовской областной федерации стрельбы из лука.

Торжественное открытие соревнований состоится 10 сентября в 13.30 на стадионе “Динамо” (ул. Янева, 10).

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Финальная часть соревнований будет проведена по международным стандартам с использованием прямой он-лайн трансляции и мультимедийных средств (светодиодный экран, видеосъемка), специфическое обустройство места проведения финалов, что начнутся 14 сентября в 10:30 ч. в историческом сердце города Львова — на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета им.С.А.Крушельницькои.

Важной целью этих соревнований, как отмечает издание, является то, что город Львов претендует на проведение юбилейного Всемирного конгресса World Archery 2021, который будет посвящен 90-летию основанию Международной федерации стрельбы из лука, единой федерации по олимпийским видам спорта, которая была основана в нашей стране (FITA 4 сентября 1931 года, г. Львов), что позволит всем членам большой лугового семьи прикоснуться к истории становления мощной федерации стрельбы из лука, ведь одно из заседаний состоится именно в том месте, где была основана FITA.

В программе торжеств Всемирного конгресса планируется проведение финала Кубка мира по стрельбе из лука, который соберет лучших топовых лучников мира по итогам текущего лугового сезона.

Напомним, украинские дуэты завоевали медали Всемирной Универсиады-2019 в итальянском Неаполе.

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