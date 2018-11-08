У Львові шукають водія, який збив 17-річного хлопця і втік
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Правоохоронці у Львівській області просять зголоситись очевидців дорожньо-транспортної пригоди, що сталась 7 листопада близько 10.50 на вулиці Стрийській, 45 у Львові, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода – 17-річного львів’янина, після чого втік з місця події. Медики діагностували у потерпілого травми ноги.
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"Якщо ви були очевидцем цієї ДТП або володієте інформацією, що допоможе встановити обставини події та особу водія-втікача, просимо зголоситись на оперативну лінію 102", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кілька автомобілів на смерть збили пішохода в Житомирській області.