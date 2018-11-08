Во Львове ищут водителя, который сбил 17-летнего парня и скрылся
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правоохранители во Львовской области просят объявится очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 7 ноября около 10.50 на улице Стрыйской, 45 во Львове, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода - 17-летнего львовянина, после чего скрылся с места происшествия. Медики диагностировали у пострадавшего травмы ноги.
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"Если вы были очевидцем этого ДТП или владеете информацией, которая поможет установить обстоятельства происшествия и личность водителя-беглеца, просим заявить о своем желании на оперативную линию 102", - говорится в сообщении.
Напомним, несколько автомобилей насмерть сбили пешехода в Житомирской области.