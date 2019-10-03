У Львові шукають вибухівку у торговельному центрі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування торговельного центру на вулиці Кульпарківській. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"Сьогодні, близько 12:00, до поліції надійшло повідомлення про замінування одного з торговельних центрів на вулиці Кульпарківській у Львові. На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб. Після проведення евакуації правоохоронці обстежать приміщення та прилеглу територію", - повідомили у Нацполіції.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Додамо, що на вказаній вулиці у Львові розташований торговий центр Victoria Gardens.
Нагадаємо, у Києві розшукали рецидивіста, який сім разів "мінував" Оболонський райсуд.