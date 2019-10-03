Во Львове ищут взрывчатку в торговом центре
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Во Львове правоохранители проверяют сообщение о заминировании торгового центра на улице Кульпарковской. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Сегодня, около 12:00, в полицию поступило сообщение о заминировании одного из торговых центров на улице Кульпарковской во Львове. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и специалисты других служб. После проведения эвакуации правоохранители обследуют помещения и прилегающую территорию", - сообщили в Нацполиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Добавим, что на указанной улице во Львове расположен торговый центр Victoria Gardens.
Напомним, в Киеве разыскали рецидивиста, который семь раз "минировал" Оболонский райсуд.