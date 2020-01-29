У Львові шукали вибухівку на Личаківському кладовищі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 січня. УНН. У Львові анонім повідомив про мінування Личаківського кладовища. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
“28 січня близько 22.40 у поліцію надійшло анонімне повідомлення про те, що у Львові заміновано Личаківське кладовище. На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінолог та співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці обстежили територію кладовища — вибухонебезпечних предметів не виявлено”, — йдеться у повідомленні.
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За цим фактом слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від двох до шести років, повідомили у поліції.
Поліцейські встановлюють особу аноніма, котрий надав неправдиве повідомлення про замінування.