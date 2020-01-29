Во Львове искали взрывчатку на Лычаковском кладбище
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 января. УНН. Во Львове аноним сообщил о минировании Лычаковского кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"28 января около 22.40 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что во Львове заминировано Лычаковское кладбище. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинолог и сотрудники других служб полиции Львовской области. Правоохранители обследовали территорию кладбища - взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
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По данному факту следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет, сообщили в полиции.
Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании.