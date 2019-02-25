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У Львові школярі розпочинають челендж проти булінгу

У Львові школярі розпочинають челендж проти булінгу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Дитяча дорадча рада при Львівській міській раді 26 лютого розпочинає у школах міста челендж “Булінг stops тут”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Galinfo.

Для проведення цього заходу діти обрали Львівську академічну гімназію при Національному університеті “Львівська політехніка”. Саме в цьому навчальному закладі у вівторок, 26 лютого, о 14:10, розпочнеться челендж.

“Ми вирішили звернути увагу на проблему булінгу — цькуванню в шкільному середовищі, і на її вирішення так, як ми це бачимо — діти, підлітки Львова. Неприємний факт в тому, що 40% дітей стверджують, що хоч раз займалися булінгом у своїй школі. Ми вирішили організувати челендж, який має на меті охопити всі школи міста. Тому початком реалізації проекту було створення відеоролика, який показує основні проблеми дітей в школах. В подальшому школярі створюють свій відеоролик, тривалістю 3−5 хвилин, на тему боротьби з булінгом, та представляють його у наступній школі. Разом з презентацією відеоролику з школярами проводитиметься лекція працівниками управління „Служба у справах дітей“, управління персоналом Львівської міської ради, та Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області щодо протидії булінгу в шкільному середовищі”, — зазначають члени Дитячої дорадчої ради при ЛМР.

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В управлінні “Служба у справах дітей” зазначається, що це чудове вирішення проблеми, яке сприятиме формуванню позитивної взаємодії та покращенню особистісної поваги між учнями. Зокрема, це сприятиме об’єднанню школярів, органів місцевого самоврядування та органів державної влади навколо проблеми цькування дітей.

“Цим самим діти висловлюють свій протест цьому явищу та сприяють створенню дружної атмосфери в школі. Адже, скільки б ми не пояснювали дітям про жахливі наслідки і негатив булінгу, це не буде настільки ефективно, доки про це не почнуть говорити самі діти. Ми, звичайно, підтримали дітей в цьому, об’єднавши спільні зусилля структурних підрозділів Львівської міської ради та Головного територіального управління юстиції у Львівській області. Таким чином, до початку літніх канікул плануємо охопити 30 загальноосвітніх шкіл та продовжити його реалізацію з вересня”, — розповіли виданню в управлінні “Служба у справах дітей” Львівської міської ради.

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Зокрема, наразі проводяться лекції-презентації, з усіма практичними психологами та соціальними педагогами м. Львова щодо законодавчих аспектів стосовно виявлення випадків булінгу та відповідного реагування, відповідно до прийнятого Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”. Наступним кроком буде проведення таких лекцій щодо роз’яснень закону для директорів шкіл.

Нагадаємо, 19 січня в Україні набув чинності закон про протидію булінгу.

Як повідомляв УНН, в Україні винесли перше рішення у справі про булінг.

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