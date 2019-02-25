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Во Львове школьники начинают челлендж против буллинга

Во Львове школьники начинают челлендж против буллинга

Киев  •  УНН

 • 34586 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Детский совещательный совет, при Львовском городском совете, 26 февраля начинает в школах города челлендж "Буллинг stops тут". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Galinfo.

Для проведения этого мероприятия дети выбрали Львовскую академическую гимназию при Национальном университете "Львовская политехника". Именно в этом учебном заведении во вторник, 26 февраля, в 14:10, начнется челлендж.

"Мы решили обратить внимание на проблему буллинга - травле в школьной среде, и на ее решение так, как мы это видим - дети, подростки Львова. Неприятный факт в том, что 40% детей утверждают, что хоть раз занимались буллингом в своей школе. Мы решили организовать челлендж, который имеет целью охватить все школы города. Поэтому началом реализации проекта было создание видеоролика, который показывает основные проблемы детей в школах. В дальнейшем школьники создают свой видеоролик, продолжительностью 3-5 минут, на тему борьбы с буллингом, и представляют его в следующей школе. Вместе с презентацией видеоролике со школьниками проводится лекция сотрудниками управления "Служба по делам детей", управление персоналом Львовского городского совета, и Главным территориальным управлением юстиции во Львовской области по противодействию буллингу в школьной среде", - отмечают члены Детского совещательного совета при ЛГС.

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В управлении "Служба по делам детей" отмечается, что это отличное решение проблемы, которое будет способствовать формированию позитивного взаимодействия и улучшению личной уважения между учениками. В частности, это будет способствовать объединению школьников, органов местного самоуправления и органов государственной власти вокруг проблемы травли детей.

"Тем самым дети выражают свой протест этому явлению и способствуют созданию дружной атмосферы в школе. Ведь, сколько бы мы не объясняли детям об ужасных последствиях и негативе буллинга, это не будет столь эффективно, пока об этом не начнут говорить сами дети. Мы, конечно, поддержали детей в этом, объединив совместные усилия структурных подразделений Львовского городского совета и Главного территориального управления юстиции во Львовской области. Таким образом, к началу летних каникул планируем охватить 30 общеобразовательных школ и продолжить его реализацию с сентября", - рассказали в управлении" Служба по делам детей "Львовского городского совета.

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В частности, сейчас проводятся лекции-презентации, со всеми практическими психологами и социальными педагогами г. Львова по законодательным аспектам по выявлению случаев буллинга и соответствующего реагирования, в соответствии с принятым Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" . Следующим шагом будет проведение таких лекций для разъяснения закона для директоров школ.

Напомним, 19 января в Украине вступил в силу закон о противодействии буллингу.

Как сообщал УНН, в Украине вынесли первое решение по делу о буллинге.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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