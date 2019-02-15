У Казахстані діти масово стають жертвами булінгу

Радник глави МОН повідомила, що сплеск принижень і бійок школярів, часом зі смертельним результатом, спостерігає вся країна. Тільки в одній Актюбінській області сталося три випадки. А студентки одного з коледжів Шимкенту були затримані за пограбування школярок, також жорстоко били хлопців їхні однокласники в Туркестанській області. У цій же області рік тому 17-річний підліток щодня вимагав гроші у 20 хлопців, один з яких скоїв суїцид.

У Карагандинській області школярі не поділили місце за столиком у піцерії, влаштувавши бійку. З початку цього року мали місце випадки із застосуванням холодної зброї.

Шер додала, що подібні факти насильства і жорстокості є і в інших регіонах. Багато з них все ще носять латентний характер, існує практика замовчування таких випадків. У той час як дослідження ЮНІСЕФ показали, що близько 62% казахстанських дітей зазнали насильства і дискримінації.

За словами радника глави МОН, сьогодні на обліку перебувають понад 5 тисяч неповнолітніх, а в 2018 році проти дітей скоєно понад дві тисячі злочинів.

Нагадаємо, 19 січня в Україні набув чинності закон про протидію булінгу.

Як повідомляв УНН, в Україні винесли перше рішення у справі про булінг.