В Казахстане дети массово становятся жертвами буллинга

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 55822 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 75148 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128785 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129192 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129142 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124785 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159887 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117806 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141406 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145268 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Казахстане дети массово становятся жертвами буллинга

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Казахстане всплеск унижений и драк школьников, порой со смертельным исходом, наблюдает вся страна. Об этом сообщают Новости Казахстана со ссылкой на заявление советника главы МОН Раисы Шер, передаёт УНН.

Советник главы МОН сообщила, что всплеск унижений и драк школьников, порой со смертельным исходом, наблюдает вся страна. Только в одной Актюбинской области произошло три случая. А студентки одного из колледжей Шымкента были задержаны за ограбление школьниц, также жестоко избивали ребят их одноклассники в Туркестанской области. В этой же области год назад 17-летний подросток ежедневно вымогал деньги у 20 ребят, один из которых совершил суицид.

В Карагандинской области школьники не поделили место за столиком в пиццерии, устроив драку. С начала этого года имели место случаи с применением холодного оружия.

Шер добавила, что подобные факты насилия и жестокости есть и в других регионах. Многие из них все еще носят латентный характер, существует практика замалчивания таких случаев. В то время как исследования ЮНИСЕФ показали, что около 62% казахстанских детей подвергались насилию и дискриминации.

По словам советника главы МОН, сегодня на учете состоят свыше 5 тысяч несовершеннолетних, а в 2018 году в отношении детей совершено свыше двух тысяч преступлений.

Напомним, 19 января в Украине вступил в силу закон о противодействии буллингу.

Как сообщал УНН, в Украине вынесли первое решение по делу о буллинге.

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