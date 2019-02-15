В Казахстане дети массово становятся жертвами буллинга
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Казахстане всплеск унижений и драк школьников, порой со смертельным исходом, наблюдает вся страна. Об этом сообщают Новости Казахстана со ссылкой на заявление советника главы МОН Раисы Шер, передаёт УНН.
Советник главы МОН сообщила, что всплеск унижений и драк школьников, порой со смертельным исходом, наблюдает вся страна. Только в одной Актюбинской области произошло три случая. А студентки одного из колледжей Шымкента были задержаны за ограбление школьниц, также жестоко избивали ребят их одноклассники в Туркестанской области. В этой же области год назад 17-летний подросток ежедневно вымогал деньги у 20 ребят, один из которых совершил суицид.
В Карагандинской области школьники не поделили место за столиком в пиццерии, устроив драку. С начала этого года имели место случаи с применением холодного оружия.
Шер добавила, что подобные факты насилия и жестокости есть и в других регионах. Многие из них все еще носят латентный характер, существует практика замалчивания таких случаев. В то время как исследования ЮНИСЕФ показали, что около 62% казахстанских детей подвергались насилию и дискриминации.
По словам советника главы МОН, сегодня на учете состоят свыше 5 тысяч несовершеннолетних, а в 2018 году в отношении детей совершено свыше двух тысяч преступлений.
Напомним, 19 января в Украине вступил в силу закон о противодействии буллингу.
Как сообщал УНН, в Украине вынесли первое решение по делу о буллинге.