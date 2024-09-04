росіяни поцілили по історичній частині Львова, пошкоджено 7 пам'яток архітектури: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки у Львові пошкоджено 7 пам'яток архітектури місцевого значення.
Внаслідок нічної атаки російських військ у Львові пошкоджено 7 пам'яток архітектури місцевого значення, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у середу, пише УНН.
Через нічну атаку у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Зокрема на вулицях Коновальця та Кокорудза. Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України
Зокрема, з його слів, унаслідок нічної атаки по Львову постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. "Пошкоджена його історична будівля. Вибиті понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля. Відірвані батареї. Понищені компʼютери та медична апаратура. Велике щастя, що живі й нетравмовані охоронець і працівники Центру. Нагадаю, Центр розташований у віллі Юзефи Франц, яка датується 1893 роком, і є памʼяткою архітектури місцевого значення", - зазначив голова ОВА.
"Комісія з представників органів охорони культурної спадщини міста та області почне працювати на обʼєктах і складати акти обстеження, щойно екстрені служби нададуть туди доступ", - повідомив посадовець.
За інформацією Офісу Генпрокурора з посиланням на дані слідства, внаслідок ракетної атаки військових рф на Львів вранці 4 вересня в історичній частині міста пошкоджено житлові будинки, також пошкоджено навчальні та медичні заклади. "Наразі відомо про 7 загиблих людей, серед яких діти. Поранено 40 людей. Точна кількість постраждалих уточнюється. Ймовірно, під завалами ще можуть знаходитись люди, тривають пошуково-рятувальні роботи", - повідомили в Офісі Генпрокурора у Telegram, показавши наслідки.
"росія - країна-терорист. Щодня ми бачимо, що її основні цілі - мирні люди та цивільна інфраструктура. Це воєнні злочини, масові та умисні. Не зупинимося, поки всі, хто віддає та виконує ці злочинні накази не понесуть покарання", - наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нічна атака рф на Львів забрала життя вже 7 людей - мер04.09.24, 09:04 • 90701 перегляд