россияне попали по исторической части Львова, повреждено 7 памятников архитектуры: показали последствия

В результате ночной атаки российских войск во Львове повреждены 7 памятников архитектуры местного значения, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в среду, пишет УНН.

Из-за ночной атаки во Львове повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения. В частности на улицах Коновальца и Кокорудза. Все дома расположены в историческом ареале и буферной зоне ЮНЕСКО. Они есть в государственном реестре недвижимых памятников Украины - написал глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

В частности, по его словам, в результате ночной атаки по Львову пострадал областной Центр спортивной медицины и реабилитации. "Повреждено его историческое здание. Выбиты более 70 окон. От ударной волны повыносило рамы. В шести кабинетах упал потолок. Оторваны батареи. Уничтожены компьютеры и медицинская аппаратура. Большое счастье, что живы и нетравмированы охранник и сотрудники Центра. Напомню, Центр расположен в вилле Юзефы Франц, которая датируется 1893 годом, и является памятником архитектуры местного значения", - отметил глава ОВА.

"Комиссия из представителей органов охраны культурного наследия города и области начнет работать на объектах и составлять акты обследования, как только экстренные службы предоставят туда доступ", - сообщил чиновник.

По информации Офиса Генпрокурора со ссылкой на данные следствия, в результате ракетной атаки военных рф на Львов утром 4 сентября в исторической части города повреждены жилые дома, также повреждены учебные и медицинские учреждения. "Сейчас известно о 7 погибших людях, среди которых дети. Ранены 40 человек. Точное количество пострадавших уточняется. Вероятно, под завалами еще могут находиться люди, продолжаются поисково-спасательные работы", - сообщили в Офисе Генпрокурора в Telegram, показав последствия.

"россия - страна-террорист. Ежедневно мы видим, что ее основные цели - мирные люди и гражданская инфраструктура. Это военные преступления, массовые и умышленные. Не остановимся, пока все, кто отдает и выполняет эти преступные приказы не понесут наказание", - подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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