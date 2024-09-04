россияне попали по исторической части Львова, повреждено 7 памятников архитектуры: показали последствия

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский просит Трюдо лоббировать разрешение на удары по рф - Reuters

Зеленский просит Трюдо лоббировать разрешение на удары по рф - Reuters

  •  135278 просмотра
Протесты остановили работу крупнейшей ГЭС Гаити

Протесты остановили работу крупнейшей ГЭС Гаити

  •  148330 просмотра
Польша подняла авиацию из-за российских атак на Украину

Польша подняла авиацию из-за российских атак на Украину

  •  147255 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

  •  114338 просмотра
Международный фонд для Украины достиг 1 млрд фунтов стерлингов поддержки

Международный фонд для Украины достиг 1 млрд фунтов стерлингов поддержки

  •  148584 просмотра
публикации
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

  •  193720 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  199162 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

  •  185716 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

3 сентября 2024, 07:03  •  196357 просмотра
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

2 сентября 2024, 16:33  •  218210 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

  •  114312 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября 2024, 03:03  •  127515 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  130475 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября 2024, 03:03  •  131589 просмотра
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября 2024, 03:03  •  130614 просмотра
Актуальное
россияне попали по исторической части Львова, повреждено 7 памятников архитектуры: показали последствия

россияне попали по исторической части Львова, повреждено 7 памятников архитектуры: показали последствия

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 07:19  •  12586 просмотра

Read in English

В результате ночной атаки во Львове повреждены 7 памятников архитектуры местного значения. Погибло 7 человек, ранены 40, повреждены жилые дома, учебные и медицинские учреждения.

В результате ночной атаки российских войск во Львове повреждены 7 памятников архитектуры местного значения, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в среду, пишет УНН.

Из-за ночной атаки во Львове повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения. В частности на улицах Коновальца и Кокорудза. Все дома расположены в историческом ареале и буферной зоне ЮНЕСКО. Они есть в государственном реестре недвижимых памятников Украины

- написал глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

В частности, по его словам, в результате ночной атаки по Львову пострадал областной Центр спортивной медицины и реабилитации. "Повреждено его историческое здание. Выбиты более 70 окон. От ударной волны повыносило рамы. В шести кабинетах упал потолок. Оторваны батареи. Уничтожены компьютеры и медицинская аппаратура. Большое счастье, что живы и нетравмированы охранник и сотрудники Центра. Напомню, Центр расположен в вилле Юзефы Франц, которая датируется 1893 годом, и является памятником архитектуры местного значения", - отметил глава ОВА.

"Комиссия из представителей органов охраны культурного наследия города и области начнет работать на объектах и составлять акты обследования, как только экстренные службы предоставят туда доступ", - сообщил чиновник.

По информации Офиса Генпрокурора со ссылкой на данные следствия, в результате ракетной атаки военных рф на Львов утром 4 сентября в исторической части города повреждены жилые дома, также повреждены учебные и медицинские учреждения. "Сейчас известно о 7 погибших людях, среди которых дети. Ранены 40 человек. Точное количество пострадавших уточняется. Вероятно, под завалами еще могут находиться люди, продолжаются поисково-спасательные работы", - сообщили в Офисе Генпрокурора в Telegram, показав последствия.

"россия - страна-террорист. Ежедневно мы видим, что ее основные цели - мирные люди и гражданская инфраструктура. Это военные преступления, массовые и умышленные. Не остановимся, пока все, кто отдает и выполняет эти преступные приказы не понесут наказание", - подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Нічна атаки рф на Львів забрала життя вже 7 людей - мер4 сентября 2024, 06:04 • 79450 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКультура
Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров
  •  138067 просмотра

Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024
  •  138015 просмотра

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"
  •  146387 просмотра

Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"

Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024
  •  106399 просмотра

Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа
  •  102731 просмотра

Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа

Эксклюзив
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
  •  185738 просмотра

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Эксклюзив
ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров
3 сентября 2024, 05:47  •  101153 просмотра

ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров

Эксклюзив
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
2 сентября 2024, 16:33  •  218229 просмотра

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024
2 сентября 2024, 16:25  •  105688 просмотра

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности
2 сентября 2024, 14:35  •  136207 просмотра

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Популярные

Международный фонд для Украины достиг 1 млрд фунтов стерлингов поддержки

Международный фонд для Украины достиг 1 млрд фунтов стерлингов поддержки

  •  148584 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

  •  114338 просмотра
Польша подняла авиацию из-за российских атак на Украину

Польша подняла авиацию из-за российских атак на Украину

  •  147255 просмотра
Протесты остановили работу крупнейшей ГЭС Гаити

Протесты остановили работу крупнейшей ГЭС Гаити

  •  148330 просмотра
Зеленский просит Трюдо лоббировать разрешение на удары по рф - Reuters

Зеленский просит Трюдо лоббировать разрешение на удары по рф - Reuters

  •  135278 просмотра

Публикации

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

  •  193720 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  199162 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

  •  185716 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

3 сентября 2024, 07:03  •  196357 просмотра
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

2 сентября 2024, 16:33  •  218210 просмотра

Война

"Мы нуждаемся в ваших заявлениях и действиях прямо сейчас" - Кулеба призвал союзников снять все ограничения на удары по рф

"Мы нуждаемся в ваших заявлениях и действиях прямо сейчас" - Кулеба призвал союзников снять все ограничения на удары по рф

  •  1812 просмотра
Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов Украины по россии

Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов Украины по россии

  •  19133 просмотра
США будут принимать меры для привлечения рф к ответственности за действия в Украине и КНДР за поддержку этой войны - Госдеп

США будут принимать меры для привлечения рф к ответственности за действия в Украине и КНДР за поддержку этой войны - Госдеп

  •  40912 просмотра
Опрос в Армия+: военные хотят обучаться работе с беспилотными системами

Опрос в Армия+: военные хотят обучаться работе с беспилотными системами

  •  55010 просмотра
В Полтаве в результате удара рф уже 298 пострадавших

В Полтаве в результате удара рф уже 298 пострадавших

  •  52977 просмотра

политика

"Мы нуждаемся в ваших заявлениях и действиях прямо сейчас" - Кулеба призвал союзников снять все ограничения на удары по рф

"Мы нуждаемся в ваших заявлениях и действиях прямо сейчас" - Кулеба призвал союзников снять все ограничения на удары по рф

  •  1812 просмотра
МВФ начинает начинает переговоры с Украиной для разблокирования нового транша

МВФ начинает начинает переговоры с Украиной для разблокирования нового транша

  •  7581 просмотра
Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов Украины по россии

Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов Украины по россии

  •  19133 просмотра
США будут принимать меры для привлечения рф к ответственности за действия в Украине и КНДР за поддержку этой войны - Госдеп

США будут принимать меры для привлечения рф к ответственности за действия в Украине и КНДР за поддержку этой войны - Госдеп

  •  40912 просмотра
В Госдепе указали на неизменную позицию по поставкам оружия Украине

В Госдепе указали на неизменную позицию по поставкам оружия Украине

  •  22325 просмотра

Война

"Мы нуждаемся в ваших заявлениях и действиях прямо сейчас" - Кулеба призвал союзников снять все ограничения на удары по рф

"Мы нуждаемся в ваших заявлениях и действиях прямо сейчас" - Кулеба призвал союзников снять все ограничения на удары по рф

  •  1812 просмотра
Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов Украины по россии

Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов Украины по россии

  •  19133 просмотра
США будут принимать меры для привлечения рф к ответственности за действия в Украине и КНДР за поддержку этой войны - Госдеп

США будут принимать меры для привлечения рф к ответственности за действия в Украине и КНДР за поддержку этой войны - Госдеп

  •  40912 просмотра
Опрос в Армия+: военные хотят обучаться работе с беспилотными системами

Опрос в Армия+: военные хотят обучаться работе с беспилотными системами

  •  55010 просмотра
В Полтаве в результате удара рф уже 298 пострадавших

В Полтаве в результате удара рф уже 298 пострадавших

  •  52977 просмотра

политика

"Мы нуждаемся в ваших заявлениях и действиях прямо сейчас" - Кулеба призвал союзников снять все ограничения на удары по рф

"Мы нуждаемся в ваших заявлениях и действиях прямо сейчас" - Кулеба призвал союзников снять все ограничения на удары по рф

  •  1812 просмотра
МВФ начинает начинает переговоры с Украиной для разблокирования нового транша

МВФ начинает начинает переговоры с Украиной для разблокирования нового транша

  •  7581 просмотра
Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов Украины по россии

Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов Украины по россии

  •  19133 просмотра
США будут принимать меры для привлечения рф к ответственности за действия в Украине и КНДР за поддержку этой войны - Госдеп

США будут принимать меры для привлечения рф к ответственности за действия в Украине и КНДР за поддержку этой войны - Госдеп

  •  40912 просмотра
В Госдепе указали на неизменную позицию по поставкам оружия Украине

В Госдепе указали на неизменную позицию по поставкам оружия Украине

  •  22325 просмотра

Новости Бизнеса

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

2 сентября 2024, 10:10  •  108839 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  116805 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  115463 просмотра

Экономика

МВФ начинает начинает переговоры с Украиной для разблокирования нового транша

МВФ начинает начинает переговоры с Украиной для разблокирования нового транша

  •  7581 просмотра
Графики отключений на сегодня усилены - Укрэнерго

Графики отключений на сегодня усилены - Укрэнерго

  •  9178 просмотра
Графики отключений действуют целые сутки, враг атаковал объекты энергетики в 6 регионах, в том числе во Львовской области - Минэнерго

Графики отключений действуют целые сутки, враг атаковал объекты энергетики в 6 регионах, в том числе во Львовской области - Минэнерго

  •  53784 просмотра
Экспорт российского СПГ значительно вырос в 2024 году: помогли поставки в Азию и Европу - СМИ

Экспорт российского СПГ значительно вырос в 2024 году: помогли поставки в Азию и Европу - СМИ

  •  26957 просмотра
На Южноукраинской АЭС проблемы: энергоблок на 600 МВт снизил выдачу - нардеп

На Южноукраинской АЭС проблемы: энергоблок на 600 МВт снизил выдачу - нардеп

  •  32897 просмотра

Киев

До 32° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

До 32° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  50213 просмотра
Два бомбардировщика Ту-22М3 движутся в Крым через Черное море

Два бомбардировщика Ту-22М3 движутся в Крым через Черное море

  •  61094 просмотра
В Киевской области работает ПВО из-за запуска крылатых ракет с Ту-95МС

В Киевской области работает ПВО из-за запуска крылатых ракет с Ту-95МС

  •  56886 просмотра
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

  •  55193 просмотра
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  52887 просмотра