У Львові посадовці Держпродспоживслужби погоріли на хабарі у понад 17 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Львові правоохоронці затримали на хабарі в сумі 17,5 тисяч гривень двох посадовців Держпродспоживслужби. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області.
"Сьогодні, 24 січня, оперативниками управління стратегічних розслідувань у Львівській області, детективами слідчого управління поліції Львівщини та прокуратурою області були затримані посадовці під час одержання неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
Під час проведення процесуальних заходів було задокументовано факт вимагання та отримання керівниками одного з управлінь та відділу ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області хабара.
За 17,5 тисяч гривень фігуранти обіцяли громадянину посприяти у безперешкодному отриманні акту санітарно-епідеміологічного обстеження стоматологічного кабінету. Даний висновок в подальшому дає йому можливість звернутися до профільного відомства щодо отримання ліцензій на здійснення медичної практики.
З місця затримання правоохоронці вилучили кошти, які фігуранти одержали у якості неправомірної вигоди. Наразі проводяться процесуальні заходи, по завершенню яких буде прийматися рішення щодо повідомлення посадовцям про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.
Нагадаємо, начальницю одного з відділів Держпродспоживслужби в Донецькій області викрито на хабарі в сумі 42 тисячі гривень.