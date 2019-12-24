Начальницю одного з відділів Держпродспоживслужби в Донецькій області викрито на хабарі

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Досудовим розслідуванням встановлено, що до правоохоронців звернувся один з місцевих підприємців із заявою про вимагання у нього зазначеною посадовою особою неправомірної вигоди у розмірі 42 000 грн за оформлення та видачу дозвільних документів для участі в тендері на постачання продуктів харчування державним установам. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.