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Начальницю одного з відділів Держпродспоживслужби в Донецькій області викрито на хабарі

Начальницю одного з відділів Держпродспоживслужби в Донецькій області викрито на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Досудовим розслідуванням встановлено, що до правоохоронців звернувся один з місцевих підприємців із заявою про вимагання у нього зазначеною посадовою особою неправомірної вигоди у розмірі 42 000 грн за оформлення та видачу дозвільних документів для участі в тендері на постачання продуктів харчування державним установам. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

23 грудня жінку викрито під час одержання хабара та затримано у порядку ст. 208 КПК України. У ході проведення обшуку в автомобілі зловмисниці виявлено та вилучено кошти, отримані злочинним шляхом.

За процесуального керівництва прокуратури Донецької області працівниками Головного управління Національної поліції в Донецькій області та оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди начальницю відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Покровського районного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області.

Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії. Вирішується питання повідомлення особі про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) КК України, обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Одещині викрили головного інспектора митниці на вимаганні хабарів з комерсантів за імпорт товарів.

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