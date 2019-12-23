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На Одещині викрили головного інспектора митниці на вимаганні хабарів з комерсантів за імпорт товарів

На Одещині викрили головного інспектора митниці на вимаганні хабарів з комерсантів за імпорт товарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Правоохоронці блокували у пункті пропуску "Міжнародний аеропорт "Одеса" незаконний механізм отримання працівниками Одеської митниці хабарів з комерсантів за безперешкодний пропуск через митний кордон товарів широкого вжитку. Про це УНН повідомили у пресцентрі Управління СБУ в Одеській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці митного посту систематично вимагали гроші за безперешкодне митне оформлення вантажів текстильних виробів, що ввозяться бізнесменами з країн Близького Сходу. Для "стимулювання" комерсантів сплачувати неправомірну вигоду, митники створювали штучні перешкоди. Вони, зокрема, затягували терміни, висували претензії до товарно-супровідних документів.

Правоохоронці задокументували чотири факти отримання митниками хабарів.

Співробітники СБУ спільно з ДБР та підрозділом внутрішньої безпеки ДФС затримали одного із фігурантів провадження – головного інспектора митниці під час отримання чергового хабара. Митник, для уникнення кримінальної відповідальності, хотів знищити сліди злочину. Він намагався сховати гроші у підвіконня службового приміщення, а долоні облив фарбою для службової печатки.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших посадовців, причетних до протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, слідчі ДБР повідомили про підозру у зловживанні владою двом головним державним інспекторам митного поста “Західний” та державному інспектору відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці ДФС. У ДБР стверджують, що через дії інспекторів бюджет недоотримав понад 2 млн грн.

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