Начальницу одного из отделов Госпродпотреблужбы в Донецкой области разоблачили на взятке

23 декабря женщину разоблачили во время получения взятки и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В ходе проведения обыска в автомобиле злоумышленницы обнаружено и изъято средства, полученные преступным путем.

По процессуального руководства прокуратуры Донецкой области работниками Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и оперативного сопровождения Управления стратегических расследований в Донецкой области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины разоблачены на вымогательстве и получении неправомерной выгоды начальницу отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Покровского районного управления Держпродспоживслужбы в Донецкой области.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия. Решается вопрос сообщение лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим соответствующее положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Одесской области разоблачили главного инспектора таможни в вымогательстве взяток с коммерсантов за импорт товаров.