Начальницу одного из отделов Госпродпотреблужбы в Донецкой области разоблачили на взятке

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 41693 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 121801 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 127564 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 125670 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 149246 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 111718 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112016 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109890 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132262 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130876 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Начальницу одного из отделов Госпродпотреблужбы в Донецкой области разоблачили на взятке

Киев  •  УНН

 • 24341 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Досудебным расследованием установлено, что в полицию обратился один из местных предпринимателей с заявлением о вымогательстве у него указанным должностным лицом неправомерной выгоды в размере 42 000 грн за оформление и выдачу разрешительных документов для участия в тендере на поставку продуктов питания государственным учреждениям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

23 декабря женщину разоблачили во время получения взятки и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В ходе проведения обыска в автомобиле злоумышленницы обнаружено и изъято средства, полученные преступным путем.

По процессуального руководства прокуратуры Донецкой области работниками Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и оперативного сопровождения Управления стратегических расследований в Донецкой области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины разоблачены на вымогательстве и получении неправомерной выгоды начальницу отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Покровского районного управления Держпродспоживслужбы в Донецкой области.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия. Решается вопрос сообщение лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим соответствующее положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Одесской области разоблачили главного инспектора таможни в вымогательстве взяток с коммерсантов за импорт товаров.

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