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Во Львове чиновники Госпродпотребслужбы погорели на взятке в более 17 тыс. грн

Киев • УНН

 • 25574 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Во Львове правоохранители задержали на взятке в сумме 17,5 тысяч гривен двух должностных лиц Держпродспоживслужбы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области.

Во Львове чиновники Госпродпотребслужбы погорели на взятке в более 17 тыс. грн

"Сегодня, 24 января, оперативниками управления стратегических расследований во Львовской области, детективами следственного управления полиции Львовской области и прокуратурой области были задержаны должностные лица при получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Во время проведения процессуальных мероприятий был задокументирован факт вымогательства и получения руководителями одного из управлений и отдела ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области взятки.

За 17,5 тысяч гривен фигуранты обещали гражданину помочь в беспрепядственном получении акта санитарно-эпидемиологического обследования стоматологического кабинета. Данный вывод в дальнейшем дает ему возможность обратиться в профильное ведомство о получении лицензий на осуществление медицинской практики.

С места задержания правоохранители изъяли средства, которые фигуранты получили в качестве неправомерной выгоды. Проводятся процессуальные меры, по завершению которых будет приниматься решение о сообщении должностным лицам о подозрении по ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Напомним, начальницу одного из отделов Госпродпотребслужбы в Донецкой области разоблачено на взятке в сумме 42 тысячи гривен.

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