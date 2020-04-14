У Львові помер чоловік з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Львові вночі помер 71-річний чоловік з підозрою на коронавірус. Про це повідомив заступник директора Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник, передає кореспондент УНН.
"Сумні новини, сьогодні вночі помер хворий з підозрою на COVID-19 — чоловік 71 років. За минулу добу до приймального відділення звернулось — 45 осіб, з них госпіталізовано — 13 (Львів, Самбір, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Мостиський райони, Полтавська область, Миколаївська область). На ранок в лікарні 86 хворих, з них — 37 з підтвердженим діагнозом COVID-19 (хворі з міст Львів, Львів-Рудно, Львів-Винники, Стрий, Червоноград, Жовківський, Городоцький, Кам’янка Бузький, Перемишлянський, Пустомитівський, Яворівський райони)", - повідомив Ігор Берник.
Стан хворих у відділеннях - середньої тяжкості, у 20 — тяжкий, отримують медичну допомогу, очікують результатів ПЛР-обстежень. 6 хворих перебувають в реанімації, з них — 3-є з підтвердженим COVID-19. 3 хворих перебуває на ШВЛ.
Всього в лікарні з діагнозом COVID-19 померло 3-є хворих.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19, з них 136 - на Львівщині.