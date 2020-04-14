Во Львове умер мужчина с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во Львове ночью умер 71-летний мужчина с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник, передает корреспондент УНН.
"Печальные новости, сегодня ночью умер больной с подозрением на COVID-19 - мужчина, 71 год. За минувшие сутки в приемное отделение обратилось - 45 человек, из них госпитализированы - 13 (Львов, Самбор, Жовковский, Каменка-Бугский, Мостиский районы, Полтавская область, Николаевская область). Утром в больнице 86 больных, из них - 37 с подтвержденным диагнозом COVID-19 (больные из городов Львов, Львов-Рудно, Львов-Винники, Стрый, Червоноград, Жовковский, Городокский, Каменка-Бугский, Самборский, Пустомытовский, Яворовский районы)", - сообщил Игорь Берник.
Состояние больных в отделениях - средней тяжести, у 20 - тяжелое, получают медицинскую помощь, ожидают результатов ПЦР-исследований. 6 больных находятся в реанимации, из них - 3 с подтвержденным COVID-19. 3 больных находится на ИВЛ.
Всего в больнице с диагнозом COVID-19 умерло 3 больных.
Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случая COVID-19, из них 136 - во Львовской области.