У Львові на ходу загорілась маршрутка з людьми
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 грудня. УНН. Сьогодні, у Львові, на ходу загорілась маршрутка з людьми. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Інцидент трапився на вулиці Стрийській. Загорання трапилось у маршрутці номер 10. Очевидці повідомляють, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Обставини інциденту з’ясовуються.
Як повідомляв УНН, через негоду маршрутка сполученням "Бердянськ - Запоріжжя" з'їхала в кювет та перекинулася на дах, внаслідок ДТП травмувалася 31-річна жінка.
Раніше, у спальному районі Херсона сьогодні вночі підпалили три автомобілі на автостоянці, кинувши на територію стоянки банку з займистою речовиною.