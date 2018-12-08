Во Львове на ходу загорелась маршрутка с людьми
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сегодня, во Львове, на ходу загорелась маршрутка с людьми. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
Инцидент произошел на улице Стрыйской. Возгорание произошло в маршрутке номер 10. Очевидцы сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.
Как сообщал УНН, из-за непогоды маршрутка сообщением "Бердянск - Запорожье" съехала в кювет и перевернулась на крышу, в результате ДТП травмировалась 31-летняя женщина.
Ранее, в спальном районе Херсона сегодня ночью подожгли три автомобиля на автостоянке, бросив на территорию стоянки банка с горючим веществом.