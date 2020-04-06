У Львові лікарів інфекційної лікарні тестують на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні тестують медичний персонал. Наразі випадків захворювання на коронавірус у медиків не виявлено. Про це сьогодні, 6 квітня, в інтерв'ю Гал-інфо розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко.
"Ми займаємося поетапним тестуванням персоналу і дехто пройшов тестування вже двічі, зокрема, ті хто працюють у вогнищі інфекції. Наше головне завдання – зберегти наш колектив і подбати про здоров’я медиків", - наголосив Федоренко.
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Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1319 випадків COVID-19, 38 людей померли.