На Львівщині зафіксували 11 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. На території Львівської області упродовж 5 квітня зафіксували одинадцять випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомили у пресслужбі ЛОДА, передає УНН.
“Пацієнти — чоловіки та жінки, віком від 22 до 64 років з таких населених пунктів: місто Львів, Пустомитівський район. За результатами тесту, який отримали сьогодні, — у всіх позитивні результати”, — йдеться у повідомленні.
“Загалом, на території Львівщини підтверджено 26 випадків захворювання на коронавірус”, — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, станом на ранок 5 квітня в Україні підтверджений 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.