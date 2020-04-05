Во Львовской области зафиксировали 11 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. На территории Львовской области на протяжении 5 апреля зафиксировали одиннадцать случаев заболевания коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА, передает УНН.
“Пациенты — мужчины и женщины в возрасте от 22 до 64 лет из таких населенных пунктов: город Львов, Пустомытовский район. По результатам теста, который получили сегодня, — у всех положительные результаты”, — говорится в сообщении.
“В целом, на территории Львовщины подтверждено 26 случаев заболевания коронавирусом”, — добавили в пресс служба.
Напомним, по состоянию на утро 5 апреля в Украине подтвержден 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.