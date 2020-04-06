Во Львове врачей инфекционной больницы тестируют на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во Львовской областной инфекционной клинической больнице тестируют медицинский персонал. Сейчас случаев заболевания коронавирусом у медиков не обнаружено. Об этом сегодня, 6 апреля, в интервью Гал-инфо рассказал главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко.
"Мы занимаемся поэтапным тестированием персонала и некоторые прошли тестирование уже дважды, в частности, те, кто работают в очаге инфекции. Наша главная задача - сохранить наш коллектив и позаботиться о здоровье медиков", - отметил Федоренко.
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Напомним, в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли.