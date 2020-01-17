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У Львові двоє таксистів вкрали термінал

Київ • УНН

 • 13239 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Двоє таксистів у Львові викрали термінал для фінансових операцій, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

У Львові двоє таксистів вкрали термінал

Як пише видання, близько 2-ї години ночі, 17 січня, усі екіпажі патрульної поліції отримали орієнтування на автомобіль Skoda Fabia з написами однієї із фірм, що займається перевезенням.

У повідомлені йшлося, про те, що двоє осіб на вулиці Огієнка викрали термінал і поклали його у згаданий транспортний засіб. Вони поїхали у невідомому напрямку.

Екіпаж роти тактико-оперативного реагування(ТОР) обстежуючи прилеглі території та можливі місця, куди б могли поїхати зловмисники, виявив близько 3-ї години, автомобіль з орієнтування на перетині вулиць Городоцька - Модеста Менцинського.

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В салоні автомобіля були 29-річний водій (він позбавлений прав, за керування в стані наркосп’яніння і проходить по кількох крадіжках у різних відділах поліції) та 28-річний пасажир. Обидва неодноразово притягалися за крадіжки та наркозлочини.

В салоні транспортного засобу виявили інструменти, якими, ці особи могли вчинити злочин.

Чоловіки, які є мешканцями Львова, розповіли, що викравши термінал, залишили його в парку "Цитадель", біля гаражного кооперативу, попередньо діставши звідти усі гроші.

Інший екіпаж ТОР знайшов його у парку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, на Львівщині затримали 27-річний харків'янина, який напідпитку викрав автомобіль і їхав до Львова.

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