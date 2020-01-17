Во Львове двое таксистов украли терминал
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Двое таксистов во Львове похитили терминал для финансовых операций, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, около 2 часов ночи, 17 января, все экипажи патрульной полиции получили ориентировку на автомобиль Skoda Fabia с надписями одной из фирм, занимающейся перевозкой.
В сообщении говорилось о том, что два человека на улице Огиенко похитили терминал и положили его в упомянутое транспортное средство. Они поехали в неизвестном направлении.
Экипаж роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) обследуя близлежащие территории и возможные места, куда бы могли поехать злоумышленники, обнаружил около 3 часов, автомобиль по ориентированию на пересечении улиц Городецкая - Модеста Менцинского.
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В салоне автомобиля были 29-летний водитель (он лишен прав, за управление в состоянии наркоопьянения и проходит по нескольким кражам в разных отделах полиции) и 28-летний пассажир. Оба неоднократно привлекались за кражи и наркопреступления.
В салоне транспортного средства обнаружили инструменты, которыми эти лица могли совершить преступление.
Мужчины, которые являются жителями Львова, рассказали, что похитив терминал, оставили его в парке "Цитадель", у гаражного кооператива, предварительно получив оттуда все деньги.
Другой экипаж ТОР нашел его в парке. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Напомним, во Львовской области задержали 27-летнего харьковчанина, который в нетрезвом состоянии угнал автомобиль и ехал во Львов.