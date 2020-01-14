У Києві двоє чоловіків з ломом та викруткою намагалися пограбувати термінал
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Шевченківському районі столиці двоє чоловіків намагалися викрасти гроші з терміналу, зламавши захисну кришку за допомогою лома та викрутки. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації міста Києва.
"Близько 3-ї години ночі до Шевченківського управління поліції зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на зупинці громадського транспорту невідомі намагаються зламати мобільний термінал. Першими на місце події прибули патрульні поліцейські, які й затримали двох молодиків", - сказано у повідомленні.
Слідчо-оперативна група управління поліції провела огляд місця події та зафіксувала пошкоджений термінал. Також правоохоронці з‘ясували, що правопорушники підійшли до платіжного терміналу та за допомогою викрутки і лому зламали його, але викрасти гроші їм не вдалось.
Правоохоронці затримали крадіїв у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились мешканці столиці, 1990 та 1998 років народження, один із них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок.
За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
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