У Львові дівчина намагалася порізати собі вени прямо в церкві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У львівській церкві дівчинка намагалася порізати собі вени. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Facebook депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича.
За його словами, дівчина увійшла до церкви і хотіла порізати собі вени.
"За інформацією свідків в церкві по вул. Виговського – Любінська: дівчинка зайшла в церкву і хотіла собі порізати вени. На щастя, люди і поліція, яка вже на той момент прибула на виклик, не дали можливості їй це зробити, дівчинка жива і вже під наглядом медиків", – повідомив Зінкевич.
Нагадаємо, у Львові в кущах виявили тіло повішеного чоловіка.