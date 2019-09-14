Во Львове девушка пыталась порезать себе вены прямо в церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Во львовской церкви девушка пыталась вскрыть себе вены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича.
По его словам, девушка вошла в церковь и хотела порезать себе вены.
"По информации свидетелей в церкви по ул. Выговского - Любинская: девочка зашла в церковь и хотела себе порезать вены. К счастью, люди и полиция, которая уже на тот момент прибыла на вызов, не дали возможности ей это сделать, девушка жива и уже под наблюдением медиков ", - сообщил Зинкевич.
Напомним, во Львове в кустах обнаружили тело повешенного мужчины.