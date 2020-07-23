У Львові директор підприємства підозрюється у розтраті близько мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Львові повідомили про підозру директору ТзОВ, який підозрюється у розтраті понад 990 тисяч гривень бюджетних коштів. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
"Протягом 2019-2020 років директор одного з львівських ТзОВ привласнив та розтратив бюджетні кошти у сумі понад 990 тисяч гривень. 22 липня слідчі повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 (Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що максимальне покарання, передбачене санкціями статей, - позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Закарпатській області Служба безпеки України викрила посадовців авіаційного підприємства на розтраті бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції Ужгородського міжнародного аеропорту.