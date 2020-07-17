На Закарпатті посадовців викрили на розтраті під час реконструкції аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Закарпатській області Служба безпеки України викрила посадовців авіаційного підприємства на розтраті бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції Ужгородського міжнародного аеропорту. Про це інформує пресслужба СБУ, передає УНН.
Так, за даними слідства, у 2016 році КП оголосило тендер для виконання робіт із реконструкції аеропорту загальною вартістю 7 млн грн. У ході здійснення ремонту посадовці вступили у змову із підконтрольною фірмою-підрядником для привласнення частини виділених на роботи бюджетних коштів, знизивши обсяг робіт, обумовлених у договорі.
Для реалізації оборудки зловмисники внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію. Керівник структури, незважаючи на очевидні порушення умов тендеру, підписав акт з висновком про належне виконання послуг з реконструкції.
"За висновками судових будівельно-технічної й товарознавчої експертиз, внаслідок протиправних дій, державі завдано збитки на майже 1 мільйон гривень. Колишньому керівнику аеропорту та директору фірми підрядника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Інженеру технагляду за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років", - повідомили в СБУ.
Як повідомляв УНН, за матеріалами Служби безпеки за 6 місяців 2020 року повідомили про підозру у вчиненні корупційних та інших злочинів 372 службовим особам.