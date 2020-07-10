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СБУ за пів року викрила 372 посадовців на вчиненні злочинів

СБУ за пів року викрила 372 посадовців на вчиненні злочинів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. За матеріалами Служби безпеки України за 6 місяців 2020 року повідомили про підозру у вчиненні корупційних та інших злочинів 372 службовим особам. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

“За матеріалами СБУ протягом першого півріччя 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні корупційних та інших злочинів 372 службовим особам. Ці посадовці загалом фігурують у 301 кримінальному провадженні. Зокрема, СБУ викрила 152 випадки хабарництва, які кваліфікуються за ст. 368 Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що наприклад, керівник однієї з облдержадміністрацій через посередника вимагав “данину” у посадовців інших держструктур. Сума хабара протягом року мала сягнути 1,8 мільйона гривень.

Також зазначається, що ще один посадовець Державної фіскальної служби у Полтавській області через посередника вимагав від підприємця 85 тис. дол США. Натомість він обіцяв повернути вилучене під час обшуку майно і не притягувати до кримінальної відповідальності.

“16 фактів хабарництва були задокументовані СБУ у процесі викриття організованої злочинної групи на Луганщині. До неї входило кілька посадовців територіального органу Держгеокадастру. Неправомірну вигоду вони отримували від приватних підприємців, які працюють у галузі землеустрою. Також серед посадовців, які притягаються до кримінальної відповідальності – начальник, його заступник і шестеро співробітників Павлоградського відділу поліції (вчиняли злочини у складі злочинної організації), посадовець ГУ ДСНС в Одеській області, прокурор однієї з місцевих прокуратур та заступник голови районного суду Харкова, голова одного з районних судів на Рівненщині тощо”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що за матеріалами СБУ у першому півріччі 2020 року до різних видів і строків покарання засуджено 61 посадову особу, а 85 – звільнено із займаних посад.

Нагадаємо, викрито громадянина, який за 800 тис. доларів намагався підкупити голову Фонду держмайна, аби той призначив на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також за продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією.

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