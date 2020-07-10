СБУ за полгода разоблачила 372 чиновника на совершении преступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. По материалам Службы безопасности Украины за 6 месяцев 2020 года сообщили о подозрении в совершении коррупционных и других преступлений 372 должностным лицам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По материалам СБУ в течение первого полугодия 2020 года сообщено о подозрении в совершении коррупционных и других преступлений 372 должностным лицам. Эти должностные лица в целом фигурируют в 301 уголовном производстве. В частности, СБУ разоблачила 152 случая взяточничества, квалифицируемых по ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Указано, что, например, руководитель одной из облгосадминистраций через посредника требовал "дань" у должностных лиц других госструктур. Сумма взятки в течение года должна была достичь 1,8 миллиона гривен.
Также отмечается, что еще один чиновник Государственной фискальной службы в Полтавской области через посредника требовал от предпринимателя 85 тыс. долл США. Вместо этого он обещал вернуть изъятое при обыске имущество и не привлекать к уголовной ответственности.
"16 фактов взяточничества были задокументированы СБУ в процессе разоблачения организованной преступной группы в Луганской области. В нее входило несколько должностных лиц территориального органа Госгеокадастра. Неправомерную выгоду они получали от частных предпринимателей, работающих в области землеустройства. Также среди чиновников, которые привлекаются к уголовной ответственности - начальник, его заместитель и шесть сотрудников Павлоградского отдела полиции (совершали преступления в составе преступной организации), чиновник ГУ ГСЧС в Одесской области, прокурор одной из местных прокуратур и заместитель председателя районного суда Харькова, глава одного из районных судов Ровенской т.д.", - указано в сообщении.
Сообщается, что по материалам СБУ в первом полугодии 2020 года к различным видам и срокам наказания приговорены 61 должностное лицо, а 85 - уволены с занимаемых должностей.
Напомним, разоблачен гражданин, за 800 тыс. долларов пытавшийся подкупить председателя Фонда госимущества, чтобы тот назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также за продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.