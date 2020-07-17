На Закарпатье должностных лиц уличили в растрате во время реконструкции аэропорта

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 62064 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103706 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108617 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136497 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111634 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132985 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102363 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102631 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104715 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102143 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На Закарпатье должностных лиц уличили в растрате во время реконструкции аэропорта

На Закарпатье должностных лиц уличили в растрате во время реконструкции аэропорта

Киев  •  УНН

 • 11887 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В Закарпатской области Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц авиационного предприятия на растрате бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции Ужгородского международного аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Так, по данным следствия, в 2016 году КП объявило тендер для выполнения работ по реконструкции аэропорта общей стоимостью 7 млн грн. В ходе осуществления ремонта чиновники вступили в сговор с подконтрольной фирмой-подрядчиком для присвоения части выделенных на работы бюджетных средств, снизив объем работ, оговоренных в договоре.

Для реализации сделки злоумышленники внесли в акты выполненных работ заведомо ложную информацию. Руководитель структуры, несмотря на очевидные нарушения условий тендера, подписал акт с выводом о надлежащем исполнении услуг по реконструкции.

"По заключению судебных строительно-технической и товароведческой экспертиз, в результате противоправных действий государству нанесены убытки на почти 1 миллион гривен. Бывшему руководителю аэропорта и директору фирмы подрядчика сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 и ч .1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Инженеру технадзора по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет", - сообщили в СБУ.

Как сообщал УНН, по материалам Службы безопасности за 6 месяцев 2020 года сообщили о подозрении в совершении коррупционных и других преступлений 372 должностным лицам.

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