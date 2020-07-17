На Закарпатье должностных лиц уличили в растрате во время реконструкции аэропорта
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Закарпатской области Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц авиационного предприятия на растрате бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции Ужгородского международного аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Так, по данным следствия, в 2016 году КП объявило тендер для выполнения работ по реконструкции аэропорта общей стоимостью 7 млн грн. В ходе осуществления ремонта чиновники вступили в сговор с подконтрольной фирмой-подрядчиком для присвоения части выделенных на работы бюджетных средств, снизив объем работ, оговоренных в договоре.
Для реализации сделки злоумышленники внесли в акты выполненных работ заведомо ложную информацию. Руководитель структуры, несмотря на очевидные нарушения условий тендера, подписал акт с выводом о надлежащем исполнении услуг по реконструкции.
"По заключению судебных строительно-технической и товароведческой экспертиз, в результате противоправных действий государству нанесены убытки на почти 1 миллион гривен. Бывшему руководителю аэропорта и директору фирмы подрядчика сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 и ч .1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Инженеру технадзора по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет", - сообщили в СБУ.
Как сообщал УНН, по материалам Службы безопасности за 6 месяцев 2020 года сообщили о подозрении в совершении коррупционных и других преступлений 372 должностным лицам.