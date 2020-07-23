Во Львове директор предприятия подозревается в растрате около миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Во Львове сообщили о подозрении директору ООО, который подозревается в растрате более 990 тысяч гривен бюджетных средств. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
"В течение 2019-2020 годов директор одного из львовских ООО присвоил и растратил бюджетные средства в сумме более 990 тысяч гривен. 22 июля следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины ", - сказано в сообщении.
Отмечается, что максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Закарпатской области Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц авиационного предприятия в растрате бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции Ужгородского международного аэропорта.