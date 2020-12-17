У Львові детективу НАБУ підпалили авто
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Львові вночі невідомі підпалили автомобіль детективу НАБУ, не виключається, що вчинок може бути пов’язаний із його діяльністю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАБУ.
“Сьогодні вночі невідомі підпалили автівку детектива НАБУ у Львові. Приватний автомобіль (Skoda Octavia 2012 р.в.) суттєво пошкоджено. Не виключаємо, що це може бути пов’язано з професійною діяльністю нашого співробітника”, — сказано у повідомленні.
Зазначаємо, що за цим фактом слідчі Національної поліції внесли відомості до ЄРДР (ч.2 ст.347 КК України).
Нагадаємо, судитимуть двох підозрюваних в організації підпалу у Львові автомобіля журналістки Галини Терещук.