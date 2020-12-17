У Львові детективу НАБУ підпалили авто

“Сьогодні вночі невідомі підпалили автівку детектива НАБУ у Львові. Приватний автомобіль (Skoda Octavia 2012 р.в.) суттєво пошкоджено. Не виключаємо, що це може бути пов’язано з професійною діяльністю нашого співробітника”, — сказано у повідомленні.

Зазначаємо, що за цим фактом слідчі Національної поліції внесли відомості до ЄРДР (ч.2 ст.347 КК України).

Нагадаємо, судитимуть двох підозрюваних в організації підпалу у Львові автомобіля журналістки Галини Терещук.