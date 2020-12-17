Во Львове детективу НАБУ подожгли авто
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Во Львове ночью неизвестные подожгли автомобиль детективу НАБУ, не исключается, что поступок может быть связан с его деятельностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Сегодня ночью неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ во Львове. Частный автомобиль (Skoda Octavia 2012 г.в.) существенно поврежден. Не исключаем, что это может быть связано с профессиональной деятельностью нашего сотрудника ", - говорится в сообщении.
Отмечаем, что по данному факту следователи Национальной полиции внесли сведения в ЕРДР (ч.2 ст.347 УК Украины).
Напомним, будут судить двух подозреваемых в организации поджога во Львове автомобиля журналистки Галины Терещук.