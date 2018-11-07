У Львові чоловік видерся на дерево, тікаючи від поліції
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Під час втечі ймовірний зловмисник заліз на дерево, аби заховатися від правоохоронців. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Львівській області, передає УНН.
"Вночі під час патрулювання в Залізничному районі міста Львова інспектори 4-го батальйону отримали інформацію, що впродовж 10 хвилин біля головного залізничного вокзалу стався розбій. Троє чоловіків напали на заявника та забрали в нього грошові кошти обсягом сто доларів США та двісті злотих. Також потерпілий розповів, що в одного з них був пістолет, яким він погрожував", – йдеться в повідомленні.
Тоді екіпажі патрульної поліції почали перевіряти територію навколо місця події та обстежувати прилеглі вулиці. Один з патрульних виявив трьох чоловіків, які підходили за орієнтуванням. Коли вони побачили службовий автомобіль поліції, почали втікати. Одного з них наздогнали. Ним виявився 31-річний житель іншої області.
"При собі у нього були гроші, які ймовірно належать потерпілому. Інший екіпаж поліції продовжив пошуки ще двох зловмисників. Неподалік, на вулиці Городоцькій, патрульні побачили чоловіка, який виліз на дерево та спробував заховатися за гілками. Його попросили злізти. 27-річний громадянин іншої області підходив під опис, який надав заявник. Згодом, патрульні виявили третього втікача - 24-річного мешканця Львівської області. Один із затриманих виявився в розшуку за шахрайство. Потерпілий впізнав всіх трьох та підтвердив, що саме вони напали на нього", – зазначили у патрульній поліції.
Нагадаємо, у Львові водій, тікаючи від правоохоронців, врізався в огорожу, після чого автівка перекинулася.