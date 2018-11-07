Во Львове мужчина вылез на дерево, убегая от полиции

"Ночью во время патрулирования в Железнодорожном районе Львова инспекторы 4-го батальона получили информацию, что в течение 10 минут у главного железнодорожного вокзала произошел разбой. Трое мужчин напали на заявителя и забрали у него денежные средства в размере сто долларов США и двести злотых. Также пострадавший рассказал, что у одного из них был пистолет, которым он угрожал", – говорится в сообщении.

Тогда экипажи патрульной полиции начали проверять территорию вокруг места происшествия и обследовать прилегающие улицы. Один из патрульных обнаружил трех мужчин, которые подходили по ориентированию. Когда они увидели служебный автомобиль полиции, начали убегать. Одного из них догнали. Им оказался 31-летний житель другой области.

"При себе у него были деньги, предположительно принадлежащие потерпевшему. Другой экипаж полиции продолжил поиски еще двух злоумышленников. Неподалеку, на улице Городоцкой, патрульные увидели мужчину, который вылез на дерево и попытался спрятаться за ветвями. Его попросили слезть. 27-летний гражданин другой области подходил под описание, которое дал заявитель. Впоследствии, патрульные обнаружили третьего беглеца – 24-летнего жителя Львовской области. Один из задержанных оказался в розыске за мошенничество. Пострадавший узнал всех трех и подтвердил, что именно они напали на него", – отметили в патрульной полиции.

Напомним, во Львове водитель, убегая от правоохранителей, врезался в ограждение, после чего машина перевернулась.