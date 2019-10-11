У Львові чоловік підрізав 17-річного хлопця та втік
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Львові, на вулиці Хвильового, чоловік наніс ножові поранення молодому хлопцю. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області, передає кореспондент УНН.
"У Шевченківський відділ поліції 10 жовтня, близько 18:00, надійшло повідомлення про те, що на вулиці Хвильового, 33, у Львові ножове поранення отримав сімнадцятирічний юнак. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили поліцейські, близько 17:40 між компанією молодих людей та незнайомим чоловіком виник конфлікт, під час якого зловмисник наніс одному з хлопців, сімнадцятирічному львів’янину, проникаюче поранення в область живота та втік",- повідомили у Нацполіції.
Потерпілий госпіталізований, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, поліцейські вживають заходів для встановлення особи зловмисника.
Нагадаємо, у центрі Миколаєва чоловік намагався зарізати товариша.