Во Львове мужчина подрезал 17-летнего парня и скрылся

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 35274 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 68900 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 74324 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 123139 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 176823 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 166803 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 218297 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 201989 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 443507 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 234341 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
2м/с
67%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 56371 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 53512 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 56546 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 37197 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 32434 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 203407 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 187905 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 274250 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 443524 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 544299 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 123139 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 63801 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 61267 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 67352 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 97680 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Во Львове мужчина подрезал 17-летнего парня и скрылся

Киев • УНН

 • 10742 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 октября. УНН. Во Львове, на улице Хвылевого, мужчина нанес ножевые ранения молодому парню. Об этом сообщили в пресс-служба ГУНП во Львовской области, передает корреспондент УНН.

Во Львове мужчина подрезал 17-летнего парня и скрылся

"В Шевченковский отдел полиции 10 октября, около 18:00 поступило сообщение о том, что на улице Хвылевого, 33, во Львове ножевое ранение получил семнадцатилетний юноша. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили полицейские, около 17:40 между компанией молодых людей и незнакомым мужчиной возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес одному из парней, семнадцатилетнем львовянину, проникающее ранение в область живота и скрылся", - сообщили в Нацполиции.

Пострадавший госпитализирован, по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование, полицейские принимают меры для установления личности злоумышленника.

Напомним, в центре Николаева человек пытался зарезать товарища.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,847.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.23