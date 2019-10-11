Во Львове мужчина подрезал 17-летнего парня и скрылся
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 октября. УНН. Во Львове, на улице Хвылевого, мужчина нанес ножевые ранения молодому парню. Об этом сообщили в пресс-служба ГУНП во Львовской области, передает корреспондент УНН.
"В Шевченковский отдел полиции 10 октября, около 18:00 поступило сообщение о том, что на улице Хвылевого, 33, во Львове ножевое ранение получил семнадцатилетний юноша. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили полицейские, около 17:40 между компанией молодых людей и незнакомым мужчиной возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес одному из парней, семнадцатилетнем львовянину, проникающее ранение в область живота и скрылся", - сообщили в Нацполиции.
Пострадавший госпитализирован, по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование, полицейские принимают меры для установления личности злоумышленника.
Напомним, в центре Николаева человек пытался зарезать товарища.