У Львові четверо священиків захворіли на коронавірус
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 травня. УНН. У Львові у чотирьох священиків та двох працівників храму виявили коронавірус. Про це повідомили у Львівській архієпархії УГКЦ, передає УНН.
“За результатами вірусологічного дослідження Львівського міського відділу ДУ „Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України“ інфікування COVID-19 виявлено у чотирьох священнослужителів парафії Собору Святого Івана Хрестителя (м. Львів вул. Зубрівська, 1г), а також у двох працівників храму”, — повідомили в УГКЦ.
У приміщенні храму проведено дезінфекцію відповідно до усіх санітарних вимог, додали в архієпархії.
Нагадаємо, в Україні вже 14 195 випадків COVID-19, з них 504 - за добу.